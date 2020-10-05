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В Стокгольме стартовала Нобелевская неделя

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В Швеции открылась Нобелевская неделя и уже известны первые лауреаты в области медицины. За открытие вируса гепатита С премию получили Харви Альтер, Майкл Хоутон, Чарльз Райс. В течение последующих дней назовут обладателей наград по физике, химии, литературе и экономике. Ну а самую главную премию мира, размер которой в этом году увеличили до $1,1 млн, вручат 9 октября в Осло. На неё претендуют 318 кандидатов. Их имена, по правилам комитета, держатся в секрете. Из-за пандемии коронавируса организаторы решили отказаться от традиционной декабрьской церемонии. Вместо неё планируется телевизионная версия вручения с онлайн-включениями из разных стран.

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