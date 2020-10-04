Избивший судью футболист Широков находится под подпиской о невыезде

Экс-футболист сборной России Роман Широков сообщил, что находится под подпиской о невыезде из-за инцидента с нападением на арбитра.

4 октября спортсмен отказался оценивать свою ситуацию, и сообщил журналистам, что все прокомментирует по итогам расследования.

«Пусть возбуждают [дело]. Когда все закончится, тогда и выскажусь. Сейчас говорят только следственные органы, как видите, я под подпиской он невыезде, не выезжаю», — цитирует его ТАСС.

В сентября в отношении футболиста уже возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью», однако обвинения пока не предъявлены. Широкову грозит штраф до 40 тыс. рублей, либо 480 часов обязательных работ, год исправительных или четыре месяца ареста.

В августе Широков во время матча любительского турнира напал на арбитра Никиту Данченкова. Причиной стала показанная Широкову красная карточка за брань. Футболист ударил Данченкова, после чего арбитр упал, а спортсмен попытался нанести удар уже лежащему мужчине.

Позднее Широков в соцсетях принес извинения. Эксперты полагают, что у футболиста есть все шансы избежать тюрьмы.