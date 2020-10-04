Названо число погибших мирных граждан Нагорного Карабаха

С начала военных действий погибли 18 мирных жителей непризнанной Нагорного-Карабахской республики, более 90 человек получили ранения. Об этом в воскресенье, 4 октября, рассказал омбудсмен республики Артак Бегларян.

«За неделю военных действий в Карабахе погибло по крайней мере 18 мирных жителей, более 90 раненых, среди них более 70 серьезно ранены, остальные — легко», — цитирует его «РИА Новости».

Бегларян указал, что эти цифры неокончательные, так как обстрелы еще продолжаются и полной картины нет.

«Азербайджанская сторона использует против Карабаха тяжелые ракеты, в том числе «Смерч» и LORA, авиабомбы и кассетные бомбы и ракеты, запрещенные международным законодательствам», — добавил омбудсмен.

Ранее в этот же день Карабах заявил, что в ответ на обстрелы своей территории Азербайджаном начинает удары по его военным объектам. Жителей городов, где есть такие объекты, попросили покинуть их во избежание жертв.

В Баку же сообщили, что с территории Армении были выпущены ракеты по городу Гянджа, а из карабахского Степанакерта ведется обстрел сел Агдамского и Тертерского районов и городов Тертер и Горадиз Физулинского района.

Армения со своей стороны заявляла об обстреле азербайджанской армией гражданских объектов в Степанакерте и опровергала огонь со своей территории.

Обострение ситуации в непризнанной Нагорно-Карабахской Республике произошло 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах и погибших среди военных и мирного населения.

Армения неоднократно обвиняла Турцию в участии в боях на стороне Азербайджана. Анкара и Баку эту информацию опровергают, при этом турецкие власти выражали готовность оказать азербайджанской стороне помощь при запросе.

Россия, Франция, США и ООН призвали стороны к прекращению огня и мирному урегулированию.