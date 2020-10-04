Армения показала видео уничтожения бронетехники Азербайджана в Карабахе

Видео отступления подразделения ВС Азербайджана опубликовала пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян в Facebook.

На кадрах видны удары по бронетехнике Азербайджана и передвижение крупной группировки военных.

«Поражение бронетехники противника и отступление его подразделения», — отметила в описании к видео Степанян.

Ранее в субботу Ереван сообщил, что Баку за последние сутки потерял 10 беспилотников, три самолета, три РСЗО «Смерч», один вертолет и 440–450 человек.

В то же время Азербайджан сообщил о взятии под свой контроль семи сел и уничтожении четырех танков Армении.

Очередное обострение в непризнанной Нагорно-Карабахской республике произошло 27 сентября. Баку и ереван обвинили друг друга в обстрелах и гибели мирного населения. Страны Минской группы ОБСЕ по урегулированию (США, Россия, Франция) призвали стороны к мирному решению вопроса.

Премьер Армении Никол Пашинян заявил о возможности рассмотреть вопрос введения российских миротворцев в регион.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал, что такой вариант возможен при согласии Азербайджана и Армении.

Ереван и Баку оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха с момента решения автономии покинуть Азербайджанскую ССР в 1988 году, и потери контроля над регионом азербайджанскими властями в 1994 году.