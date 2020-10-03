Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Минобороны Армении сообщило о сбитом вертолете Азербайджана в Карабахе
Происшествия
В высотке на Котельнической набережной в Москве произошел пожар
Общество
Вирусолог спрогнозировал всплеск COVID-19 в России
Происшествия
Машина с подростками упала с обрыва в Карачаево-Черкесии
Спорт
«Спартак» и «Зенит» сыграли вничью в матче чемпионата РФ по футболу
Сюжет:

В Армении рассказали о потерях армии Азербайджана в Карабахе

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Баку с начала боев в Нагорном Карабахе потерял 113 БПЛА и 250 единиц бронетехники, заявил в субботу, 3 октября, представитель минобороны Армении Арцрун Ованнисян в ходе брифинга.

Нагорный обвал: в ход идет всё более тяжелое вооружение
Армения и Азербайджан пока задействовали далеко не все свои боевые возможности

«За сутки азербайджанская сторона потеряла 10 беспилотников, три самолета, три РСЗО «Смерч», один вертолет», — приводит его слова «РИА Новости».

Ованнисян добавил, что за сутки армия Азербайджана потеряла 440–450 человек.

Ранее в субботу в минобороны непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) заявили, что число армянских военных, погибших в зоне карабахского конфликта с 27 сентября, увеличилось еще на 51, достигнув таким образом 202 человек.

Также в этот день президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил, что войска страны заняли село Мадагиз на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе.

Очередное обострение в непризнанной Нагорно-Карабахской Республике произошло 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах и гибели мирного населения и военных.

Россия, Франция, США и ООН призвали стороны к прекращению огня и мирному урегулированию.

Отношения двух стран остаются напряженными с момента объявления НКР о выходе из состава Азербайджанской ССР в 1988 году. В ходе войны в 1992–1994 годах Азербайджан потерял контроль над регионом.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020