В Армении рассказали о потерях армии Азербайджана в Карабахе

Баку с начала боев в Нагорном Карабахе потерял 113 БПЛА и 250 единиц бронетехники, заявил в субботу, 3 октября, представитель минобороны Армении Арцрун Ованнисян в ходе брифинга.

«За сутки азербайджанская сторона потеряла 10 беспилотников, три самолета, три РСЗО «Смерч», один вертолет», — приводит его слова «РИА Новости».

Ованнисян добавил, что за сутки армия Азербайджана потеряла 440–450 человек.

Ранее в субботу в минобороны непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) заявили, что число армянских военных, погибших в зоне карабахского конфликта с 27 сентября, увеличилось еще на 51, достигнув таким образом 202 человек.

Также в этот день президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил, что войска страны заняли село Мадагиз на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе.

Очередное обострение в непризнанной Нагорно-Карабахской Республике произошло 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах и гибели мирного населения и военных.

Россия, Франция, США и ООН призвали стороны к прекращению огня и мирному урегулированию.

Отношения двух стран остаются напряженными с момента объявления НКР о выходе из состава Азербайджанской ССР в 1988 году. В ходе войны в 1992–1994 годах Азербайджан потерял контроль над регионом.