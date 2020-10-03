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Нагорный Карабах заявил об увеличении числа погибших армянских военных

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Число армянских военных, погибших в зоне карабахского конфликта с 27 сентября, увеличилось еще на 51, заявили в минобороны непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) 3 октября.

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Уточняется, что теперь число жертв среди военных армии обороны Нагорного Карабаха достигло 202 человек, передает «РИА Новости».

Ранее, согласно опубликованным спискам минобороны Карабаха, число погибших военных составляло 156.

3 октября сообщалось, что, по данным непризнанной республики, потери ВС Азербайджана с момента обострения конфликта в Карабахе превысили 3 тыс. человек.

В Ереване отметили, что за сутки погибли 540 азербайджанских военных. Также сообщалось об уничтожении нескольких сотен единиц бронетехники противника, трех самолетов и восьми вертолетов.

Баку эти данные опровергает. По данным Азербайджана, потери Армении с 27 сентября составили 230 танков и другой бронетехники, 250 артиллерийских установок и минометов, 38 комплексов ПВО, один ЗРК С-300 и 10 командных пунктов.

Ереван эту информацию не подтверждает.

Очередное обострение в непризнанной Нагорно-Карабахской Республике произошло 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах и гибели мирного населения и военных.

Россия, Франция, США и ООН призвали стороны к прекращению огня и мирному урегулированию.

Отношения двух стран остаются напряженными с момента объявления НКР о выходе из состава Азербайджанской ССР в 1988 году. В ходе войны в 1992–1994 годах Азербайджан потерял контроль над регионом.

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