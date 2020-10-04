Прямой эфир
Сюжет:

Азербайджан заявил об уничтожении четырех танков ВС Армении

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Вооруженные силы Азербайджана уничтожили в зоне карабахского конфликта четыре танка Армении и еще три захватили, говорится в заявлении азербайджанского минобороны 3 октября.

Нагорный обвал: в ход идет всё более тяжелое вооружение
Армения и Азербайджан пока задействовали далеко не все свои боевые возможности

Отмечается, что боевые машины были уничтожены в ходе боев в Мадагиз-Агдеринском направлении.

«Было уничтожено четыре танка 77-го танкового батальона Вооруженных сил Армении и три танка захвачены в качестве трофеев», — отметили в ведомстве.

Ранее в субботу Баку сообщил о том, что военные взяли под контроль семь сел в трех районах в непризнанной Нагорно-Карабахской республике.

В тот же день армянский премьер Никол Пашинян назвал беспрецедентной по масштабам атаку Азербайджана на Нагорный Карабах, отметив, что целью противника является не захват территорий, а уничтожение населения.

При этом, по данным Армении, Азербайджан несет потери. Так, за последние сутки азербайджанская сторона, по версии Еревана, потеряла 10 беспилотников, три самолета, три РСЗО «Смерч», один вертолет и 440–450 человек.

В свою очередь, Баку ранее сообщал о потере Ереваном 230 танков и другой бронетехники, 250 артиллерийских установок и минометов, 38 комплексов ПВО, одного ЗРК С-300 и более 10 командных пунктов.

Очередное обострение в НКР произошло 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах и гибели мирного населения. Страны Минской группы ОБСЕ по урегулированию (США, Россия, Франция) призвали стороны к мирному решению вопроса.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оценил слова Пашиняна о возможном обсуждении отправки российских миротворцев в регион.

Ереван и Баку оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха с момента решения автономии покинуть Азербайджанскую ССР в 1988 году.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020