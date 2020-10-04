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Пашинян и Меркель обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян и канцлер Германии Ангела Меркель провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе. Об этом 3 октября сообщила пресс-служба армянского правительства.

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«Премьер Армении проинформировал канцлера Германии о развитии военных действий», — цитирует заявление ТАСС.

Отмечается, что Пашинян рассказал Меркель об отправке турецких боевиков и наемников в Азербайджан.

Канцлер ФРГ, в свою очередь, подчеркнула важность прекращения огня в регионе и возобновления мирного процесса согласно призыву сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

Ранее в субботу премьер Армении заявил, что в рамках Минской группы ОБСЕ может быть поднят вопрос введения российских миротворцев в Нагорный Карабах.

Председателями Минской группы ОБСЕ являются Россия, США и Франция. 1 октября лидеры этих стран Владимир Путин, Дональд Трамп и Эммануэль Макрон выпустили совместное заявление по Карабаху. В нем говорится, что они решительно осуждают эскалацию насилия в регионе, соболезнуют семьям погибших и призывают к немедленному прекращению боевых действий.

Очередное обострение ситуации в непризнанной республике Нагорный Карабах произошло 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах и гибели среди военных и мирного населения.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992–1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.

С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ.

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