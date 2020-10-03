Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
В Карабахе заявили об отсутствии от Баку предложений о перемирии
Общество
В центре имени Чумакова назвали сроки начала применения вакцины от COVID-19
Происшествия
В высотке на Котельнической набережной в Москве произошел пожар
Происшествия
Машина с подростками упала с обрыва в Карачаево-Черкесии
Спорт
«Спартак» и «Зенит» сыграли вничью в матче чемпионата РФ по футболу

На Мексику обрушился шторм «Гамма»

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Тропический шторм «Гамма» достиг восточного побережья Мексики сообщает в субботу, 3 октября, Национальный центр США по наблюдению за ураганами.

Отмечается, что стихия зафиксирована в 25 км от города Тулум. Максимальная скорость ветра в пределах шторма достигает 110 км/ч.

В свою очередь, правительство Мексики разослало предупреждение о чрезвычайной ситуации жителям восточного побережья мексиканского полуострова Юкатан: от города Пунта-Альен до Канкуна, пишет CNN.

Согласно прогнозам метеорологов, в ближайшие несколько дней в регионе ожидаются сильнейший дождь, наводнения и оползни. Соединенные Штаты стихия не затронет, уточняется в тексте.

2 октября стало известно, что на Францию обрушился ураган «Алекс». В пяти департаментах действует «оранжевый» уровень опасности. На острове Бель-Иль порывы ветра достигают 186 км/ч. Шторм уносит крыши и ломает деревья. Без света из-за непогоды остались 80 тыс. человек.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020