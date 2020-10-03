На Мексику обрушился шторм «Гамма»

Тропический шторм «Гамма» достиг восточного побережья Мексики сообщает в субботу, 3 октября, Национальный центр США по наблюдению за ураганами.

Отмечается, что стихия зафиксирована в 25 км от города Тулум. Максимальная скорость ветра в пределах шторма достигает 110 км/ч.

В свою очередь, правительство Мексики разослало предупреждение о чрезвычайной ситуации жителям восточного побережья мексиканского полуострова Юкатан: от города Пунта-Альен до Канкуна, пишет CNN.

#TormentaTropicalGamma presenta vientos sostenidos de 110 km/h y rachas de hasta 140 km/h así luce la costa de #Cancún pic.twitter.com/z4HnVyaLfm — Pablo Vázquez (@pablovazquez_27) October 3, 2020

Согласно прогнозам метеорологов, в ближайшие несколько дней в регионе ожидаются сильнейший дождь, наводнения и оползни. Соединенные Штаты стихия не затронет, уточняется в тексте.

2 октября стало известно, что на Францию обрушился ураган «Алекс». В пяти департаментах действует «оранжевый» уровень опасности. На острове Бель-Иль порывы ветра достигают 186 км/ч. Шторм уносит крыши и ломает деревья. Без света из-за непогоды остались 80 тыс. человек.