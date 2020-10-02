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На Францию обрушился ураган «Алекс»

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На Францию обрушился ураган «Алекс». В пяти департаментах действует «оранжевый» уровень опасности.

«Алекс» принёс сильный ветер и проливные дожди. На острове Бель-Иль порывы ветра достигают 186 км/ч. Шторм уносит крыши и ломает деревья. Без света из-за непогоды остались 80 тыс. человек.

По прогнозам синоптиков, на побережье Атлантического океана ожидаются сильные волны. Влияние урагана почувствуют в Ирландии и Великобритании, там возможны усиление ветра и обильные осадки.

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