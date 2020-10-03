Турецкие журналисты попали под обстрел в Нагорном Карабахе

Журналисты из Турции попали под обстрел в Нагорном Карабахе, никто не пострадал. Об этом 3 октября сообщает турецкое агентство Anadolu.

Утверждается, что в Тертерский район Азербайджана, где представители СМИ вели работу, попал артиллерийский снаряд, выпущенный ВС Армении.

В результате под обстрел попали журналисты Anadolu, телеканала TRT и агентства İHA. Всем удалось спастись.

Днем ранее сообщалось, что автобус, в котором находились российские и армянские журналисты, попал под обстрел в Мартакерте в непризнанной Нагорно-Карабахской Республике (НКР). Никто не пострадал.

1 октября под обстрел в карабахском городе Мартуни попали два французских журналиста и армянский репортер, они получили ранения. В районе также находился заместитель главного редактора российского телеканала «Дождь» Дмитрий Еловский, он не пострадал.

Очередное обострение ситуации в непризнанной Нагорно-Карабахской Республике произошло 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах и гибели среди военных и мирного населения.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992–1994 годах Азербайджан потерял контроль над регионом и семью прилегающими к нему районами.