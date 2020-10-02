Прямой эфир
Сюжет:

Автобус с журналистами попал под обстрел в Карабахе

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Автобус, в котором находились российские и армянские журналисты, попал под обстрел в Мартакерте (Нагорный Карабах). Никто не пострадал, сообщил корреспондент «РИА Новости» 2 октября.

Хор для турецкого: РФ, Франция и США призвали к миру в Карабахе
Резко против переговоров Еревана и Баку выступила только Анкара

Помимо представителей прессы, в салоне находился американский волонтер, постоянно работающий в Ереване.

Журналисты посетили Мартакерт, который, как утверждается, из-за обстрелов покинули все мирные жители, зафиксировали там разрушения и взяли интервью у военных. Под обстрел представители СМИ попали на выезде из города, по пути в Степанакерт.

Во время артобстрела у автобуса от прогремевшего рядом взрыва вылетело боковое стекло. Журналисты остановились и спрятались в укрытие, рассказал корреспондент агентства. Когда обстрел закончился, сопровождающий от местного пресс-центра принял решение вернуться в автобус и срочно уезжать из города.

1 октября представители СМИ попали под обстрел в карабахском городе Мартуни. Два французских журналиста и армянский репортер получили ранения. Заместитель главного редактора российского телеканала «Дождь» Дмитрий Еловский не пострадал.

Утром 2 октября журналисты из Франции отправились на родину спецрейсом из Еревана.

Очередное обострение ситуации в непризнанной Нагорно-Карабахской Республике произошло 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах и гибели среди военных и мирного населения.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992–1994 годах Азербайджан потерял контроль над регионом и семью прилегающими к нему районами.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020