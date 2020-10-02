Автобус с журналистами попал под обстрел в Карабахе

Автобус, в котором находились российские и армянские журналисты, попал под обстрел в Мартакерте (Нагорный Карабах). Никто не пострадал, сообщил корреспондент «РИА Новости» 2 октября.

Помимо представителей прессы, в салоне находился американский волонтер, постоянно работающий в Ереване.

Журналисты посетили Мартакерт, который, как утверждается, из-за обстрелов покинули все мирные жители, зафиксировали там разрушения и взяли интервью у военных. Под обстрел представители СМИ попали на выезде из города, по пути в Степанакерт.

Во время артобстрела у автобуса от прогремевшего рядом взрыва вылетело боковое стекло. Журналисты остановились и спрятались в укрытие, рассказал корреспондент агентства. Когда обстрел закончился, сопровождающий от местного пресс-центра принял решение вернуться в автобус и срочно уезжать из города.

1 октября представители СМИ попали под обстрел в карабахском городе Мартуни. Два французских журналиста и армянский репортер получили ранения. Заместитель главного редактора российского телеканала «Дождь» Дмитрий Еловский не пострадал.

Утром 2 октября журналисты из Франции отправились на родину спецрейсом из Еревана.

Очередное обострение ситуации в непризнанной Нагорно-Карабахской Республике произошло 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах и гибели среди военных и мирного населения.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992–1994 годах Азербайджан потерял контроль над регионом и семью прилегающими к нему районами.