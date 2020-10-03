Минюст и ФБР готовятся к беспорядкам в день выборов президента США

Как сообщает газета The Washington Post, власти США готовятся к беспорядкам 3 ноября. Минюст и ФБР не исключают протестов в день выборов. За происшествиями будут следить особые группы, созданные двумя ведомствами.

Чиновники также станут оценивать потенциальные киберугрозы — хакеры могут атаковать платформы, на которых пройдет голосование. Таким образом, минюст и ФБР всегда готовятся к выборам. Но в этом году опасений больше из-за пандемии. Ситуацию могут обострить эпизоды протестов этим летом.