«Нафтогаз Украины» отчитался об убытке в 11,5 млрд гривен, это около 388 млн долларов. Показатели первого полугодия 2020 года ошеломили экспертов. Они считают, что последние 6 лет «Нафтогаз» работает в качестве насоса, обескровливающего промышленность и экономику Украины. Финансовый директор компании объясняет убытки сложными условиями из-за пандемии коронавируса, значительным падением цен на газ и отсутствием спроса. Аналитик, в свою очередь, утверждает, что падение цен на газ на Украине было минимальным.

«Нафтогаз» лишился доходов за транзит от «Газпрома» и не смог увеличить собственную добычу газа по программе 20\20 при инвестициях в нее до 2 млрд долларов.