Российский боец Борщев станцевал вприсядку после победы на турнире LFA

Боец смешанных единоборств (ММА) Вячеслав Борщев после победы на турнире LFA 92 в американском городе Вичита станцевал вприсядку.

В субботу, 3 октября, россиянин встретился с американцем Али Зебяном, которого одолел единогласным решением судей. После объявления результата, радостный спортсмен исполнил элемент народного танца.

Всего на счету Борщева две победы в двух боях MMA, пишет «Спорт-Экспресс». Также он является чемпионом мира по кикбоксингу 2011 года, в его арсенале 18 побед и 2 поражения.

Slava Borshchev. Russian dance pic.twitter.com/AmMH7EuCXF — Ilya Andreev (@mrilyusha) October 3, 2020

20 сентября сообщалось, что шведский боец ММА Хамзат Чимаев установил рекорд Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) по числу побед за 10 дней.