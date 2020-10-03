Экс-советница Трампа заразилась коронавирусом

Бывший советник президента США Келлиэнн Конуэй заразилась коронавирусом. Об этом она сообщила 2 октября в Twitter.

«Сегодня вечером результат моего теста на COVID-19 оказался положительным. У меня легкие симптомы (небольшой кашель), я чувствую себя хорошо», — отметила она.

Конуэй добавила, что приняла решение уйти на карантин.

По данным СМИ, она посещала 26 сентября Белый дом и присутствовала на мероприятии, в ходе которого президент Дональд Трамп объявил кандидата в Верховный суд.

После этого сразу несколько человек, посетивших мероприятие, сообщили, что заболели COVID-19.

В пятницу также стало известно, что сам Трамп и его супруга Меланья заразились коронавирусом.

В администрации президента США сообщили, что заболевание у американского лидера проявляется слабыми симптомами. Вечером Трамп был доставлен в военно-медицинский госпиталь имени Уолтера Рида. Он также записал видеообращение, в котором рассказал о своем самочувствии. Как стало известно, ему уже сделали укол с антителами. Также врачи применяют ремдесивир для лечения.