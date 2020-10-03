Онищенко счел Трампа трудным пациентом

Заболевший COVID-19 президент США Дональд Трамп входит в группу риска по коронавирусу и станет очень трудным пациентом, рассказал эпидемиолог, бывший главный санитарный врач, депутат ГД Геннадий Онищенко.

Эксперт выразил уверенность в том, что американские медики сделают все необходимое для выздоровления президента, а также пожелал Трампу выздоровления.

«По возрасту и по состоянию здоровья он находится в группе риска, хотя, судя по его активности, достаточно бодр», — сказал Онищенко «Вечерней Москве» 2 октября.

При этом он назвал американского президента трудным пациентом и отметил, что Трампу крайне важно снизить активность и прислушаться к врачам, выполняя все их рекомендации.

2 октября стало известно, что тесты на коронавирус Дональда и Меланьи Трамп дали положительные результаты.

В администрации президента США, у заболевание проявляется слабыми симптомами. Вечером Трамп был доставлен в военно-медицинский госпиталь имени Уолтера Рида. Он также записал видеообращение, в котором рассказал о своем самочувствии и поблагодарил всех за поддержку.