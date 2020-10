Премьера нового фильма о Джеймсе Бонде перенесена

Киностудии MGM и Universal Pictures сообщили об очередном переносе премьеры 25-го фильма об агенте 007 Джеймсе Бонде, которая должна была состояться в ноябре текущего года.

Теперь зрители смогут увидеть кинокартину об известном спецагенте 2 апреля 2021 года.

«MGM, Universal и продюсеры Бонда Майкл Уилсон и Барбара Брокколи объявили о том, что выход «Не время умирать», 25-го фильма о Джеймсе Бонде, отложен до 2 апреля 2021 года с тем, чтобы его могли посмотреть зрители во всем мире», — сообщила киностудия MGM в Twitter в пятницу, 2 октября.

MGM, Universal and Bond producers, Michael G. Wilson and Barbara Broccoli, today announced the release of NO TIME TO DIE, the 25th film in the James Bond series, will be delayed until 2 April 2021 in order to be seen by a worldwide theatrical audience. pic.twitter.com/NqHlU24Ho3