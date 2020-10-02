Минобороны Армении озвучило потери Баку в Карабахе за день

Азербайджан за минувшие 24 часа потерял 540 человек убитыми и свыше 700 — ранеными. Об этом в пятницу, 2 октября, сообщил представитель минобороны Армении Арцрун Ованнисян.

Также потери Баку — 45 единиц бронетехники, шесть самолетов, три вертолета и шесть беспилотников, отмечает «РИА Новости».

Ранее в этот день Азербайджан обвинил Армению в применении системы залпового огня «Смерч» и ракетных комплексов «Точка У». Утверждалось, что армянские ВС обстреляли Джебраильский и Шамкирский районы Азербайджана.

В Ереване заявили, что азербайджанские военные применили системы «Смерч» для удара по городу Гадрут в Карабахе.

В пятницу в распоряжении «Известий» оказалось видео дома в Степанакерте, столице непризнанной Нагорно-Карабахской Республики, после обстрела города. Как видно на кадрах, железные двери в здании вырваны, не уцелела ни одна квартира, припаркованные возле дома машины разбиты.

Очередное обострение ситуации в непризнанной Нагорно-Карабахской Республике произошло 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах и гибели среди военных и мирного населения.

В 1988 году Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе войны в 1992–1994 годах Азербайджан потерял контроль над регионом и семью прилегающими к нему районами.