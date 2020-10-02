Баку обвинил Ереван в применении системы «Смерч» и комплексов «Точка У»

Армения использует системы залпового огня «Смерч» и ракетные комплексы «Точка У» для обстрела населенных пунктов Азербайджана. Об этом заявил 2 октября на брифинге помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.

«В результате обстрела села Джоджуг Марджанлы Джебраильского района (прилегает к Нагорном Карабаху. — Ред.) из реактивной системы залпового огня «Смерч» пострадали около 20 жилых домов. Сегодня (в пятницу. — Ред.) с территории Варденисского района Армении была выпущена ракета из комплекса «Точка У» по Шамкирскому району (запад Азербайджана. — Ред.)», — приводит ТАСС слова Гаджиева.

Он подчеркнул, что на данный момент ведется оценка ущерба, нанесенного гражданской инфраструктуре в Шамкире.

Вместе с тем представитель минобороны Армении Арцрун Ованнисян заявил ранее в этот же день, что вооруженные силы Азербайджана используют системы залпового огня «Смерч» и уже нанесли удар по городу Гадрут в непризнанной Нагорно-Карабахской Республике (НКР).

Кроме того, 2 октября заместитель командующего Армией обороны непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Артур Саркисян рассказал, что за минувшие сутки им удалось сбить 17 ударных дронов Азербайджана.

В то же время еврокомиссар по кризисному управлению Янез Линарчич заверил, что Евросоюз направит в Нагорный Карабах партию экстренной гуманитарной помощи и ее раздадут населению по обе стороны от линии конфликта, пишет «Газета.ру».

Обострение ситуации в НКР произошло 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах и гибели военных и мирного населения.