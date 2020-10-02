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МВД Дагестана осудило жителей республики за поддержку беглых преступников

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МВД Дагестана осудило пользователей соцсетей, которые оставляли комментарии в поддержку шестерых беглых преступников. Посвященный этому пост был размещен в Instagram ведомства 2 октября.

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«Все (без исключения!) жители республики хотят жить в красивом, благоустроенном, процветающем и безопасном Дагестане. <...> Но как это возможно в обществе, где шесть беглых, особо опасных преступников, осужденных за жестокие убийства и торговлю наркотиками, сбежавших из колонии строгого режима, получают такое одобрение и поддержку?» — говорится в записи.

В ведомстве отметили, что преступникам нечего терять, они устранят любого, кто встанет у них на пути, а факт того, что этот человек поддерживал их в соцсетях, их не остановит.

Полицейские отдельно обратились к женщинам, которые заявляли, что молятся, чтобы беглецов не нашли, и предлагают им свой кров.

«Вы хоть раз видели рецидивиста вне экрана телевизора? Тюремная романтика в кино сильно отличается от реальной жизни», — заявили в МВД.

В министерстве добавили, что для успешности и процветания любого региона необходимо, чтобы его населяли зрелые люди с твердыми моральными и нравственными принципами.

Шестеро заключенных сбежали из исправительной колонии в Дагестане 23 сентября. Неделю спустя они были задержаны в Калмыкии. Пастух, которого преступники попросили подвезти их до деревни, узнал их и позвонил в полицию. За помощь в поимке беглецов он получит 1 млн рублей.

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