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Пастух получит 1 млн рублей за помощь в поимке сбежавших в Дагестане заключенных
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Пастух получит 1 млн рублей за помощь в поимке сбежавших в Дагестане заключенных

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Пастух, который помог поймать сбежавших из дагестанской колонии заключенных, получит 1 млн рублей. Об этом в среду, 30 сентября, заявил источник «Известий».

«Эти шестеро шли вдоль железки в районе том, встретили пастуха. Он то ли на тракторе был, то ли на телеге. Они попросили подвезти до деревни. Он их узнал, привез в Лагань и сразу позвонил в полицию. Ну и оттуда их уже выследили до Улан Хола», ― рассказал он.

Также источник добавил, что о вознаграждении в 1 млн рублей за информацию о беглецах объявил сам глава Дагестана Владимир Васильев.

Ранее в этот день сообщалось, что все сбежавшие из дагестанской колонии заключенные были задержаны на территории Калмыкии.

О том, что шестеро заключенных исправительной колонии № 2 в Дагестане сделали подкоп и сбежали, стало известно 23 сентября. Следственный комитет России задержал одного из сотрудников колонии и предъявил ему обвинение по ч. 1 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»).

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