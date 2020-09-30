В Дагестане задержали совершивших побег из колонии заключенных

Шесть заключенных, совершивших побег из колонии в Дагестане, задержаны. Об этом в среду, 30 сентября, пишет МВД республики в своем Instagram.

«Все шесть ранее разыскиваемых особо опасных преступников, совершивших побег из колонии строго режима, задержаны сотрудниками уголовного розыска на территории Калмыкии», — говорится в сообщении.

В этой связи, как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-бюро Федеральной службы исполнения наказаний, директор ФСИН Александр Калашников прибыл с внеплановым рабочим визитом в УФСИН по республике Дагестан.

«Он провел совещание с руководством управления в связи со сложившейся обстановкой в УФСИН республики», — добавили в ведомстве.

О том, что шестеро заключенных исправительной колонии № 2 в Дагестане сделали подкоп и сбежали, стало известно 23 сентября. Следственный комитет России задержал одного из сотрудников колонии и предъявил ему обвинение по ч. 1 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»).