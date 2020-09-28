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СК задержал сотрудника колонии в Дагестане из-за побега заключенных

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Следственный комитет задержал сотрудника исправительной колонии, из которой сбежали шестеро осужденных, сообщили в понедельник, 28 сентября, в СУ СК РФ по Дагестану.

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«В рамках расследования уголовного дела следствием задержан мастер производственного участка № 1 Центра трудовой адаптации осужденных исправительной колонии № 2 УФСИН России по Республике Дагестан, на подконтрольной территории которого был сделан подкоп, а в последующем совершен побег осужденными», — говорится в сообщении.

Действия сотрудника квалифицировали по ч. 1 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»), ему предъявлено обвинение.

Расследование уголовного дело продолжается. Следствие выясняет, кто еще мог быть причастен к побегу.

О том, что шестеро заключенных исправительной колонии № 2 в Дагестане сделали подкоп и сбежали, стало известно 23 сентября.

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