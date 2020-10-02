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Пашинян назвал условие для перемирия в Нагорном Карабахе

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал уход Турции с Южного Кавказа условием для наступления перемирия в Нагорном Карабахе. Об этом он заявил в интервью канадской газете The Globe and Mail, опубликованном 1 октября.

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«Террористы с Ближнего Востока под покровительством Турции воюют на стороне Азербайджана. Перемирие возможно только в том случае, если Турция будет устранена с Южного Кавказа», — сказал Пашинян.

Армения с начала обострения карабахского конфликта неоднократно заявляла об участии в нем Турции на стороне Азербайджана. В Баку же утверждают, что получают от Анкары только моральную поддержку.

Советник президента Турции Ясин Актай отмечал, что республика не планирует участвовать в конфликте со всей военной силой, технической поддержки будет достаточно. По словам главы турецкого МИДа Мевлюта Чавушоглу, Баку пока не обращался к Анкаре за помощью, однако, по его словам, нет ничего естественней, чем поддержка Турцией Азербайджана, так как они единый народ.

Очередное обострение ситуации в непризнанной Нагорно-Карабахской Республике произошло 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах и гибели среди военных и мирного населения.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992–1994 годах Азербайджан потерял контроль над регионом и семью прилегающими к нему районами.

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