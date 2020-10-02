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Жерар Депардье заявил о потере людьми своего «я»

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Французский актер Жерар Депардье раскритиковал современное общество, которое, по его мнению, отдаляется от своей истории, своего «я», прокомментировал пандемию и отметил отсутствие сдержанности у людей.

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Корреспонденты французского издания Le Point побеседовали с актером 2 октября в его парижском доме. По мнению актера, западная идея о том, что «нужно быть на позитиве», только на первый взгляд выглядит привлекательной, пишет РЕН ТВ. На самом деле человечество находится в негативе.

Одновременно, как полагает артист, люди перестали быть сдержанными. В качестве примера Депардье привел Америку, где потерян «духа первопроходца», выделявший ранее страну. Американцы в настоящее время думают как стадо, у них нет ни одной собственной мысли, считает французский актер.

Отвечая на вопрос о пандемии коронавируса, актер отметил, что соблюдает все необходимые меры безопасности, много читал в условиях карантина, но уверен, что власти принимают народы за детей.

Любовь к политикам Депардье никогда не испытывал и признался, что на дух не переносит «зеленых».

В начале сентября актер принял православное крещение в храме Александра Невского в Париже. В этом решении важную роль сыграли его «связи с православным духовенством» и «любовь к православной литургии», рассказывал он журналистам.

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