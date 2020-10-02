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Тесты Помпео и его жены показали отрицательный результат на коронавирус

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Тесты на коронавирусную инфекцию, взятые у госсекретаря США Майкла Помпео и его жены Сьюзан, показали отрицательный результат. Об этом в пятницу, 2 октября, сообщает Reuters.

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По словам госсекретаря, он и его супруга сдали тест за 20 минут до посадки в городе Дубровник, где у него запланированы встречи с руководством Хорватии.

Также Помпео рассказал, что в последний раз встречался с президентом США Дональдом Трампом 15 сентября.

Ранее в этот же день американский лидер сообщил, что он и его супруга Меланья заразились коронавирусом, передает НСН.

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус пожелал Трампу и его супруге скорейшего выздоровления от коронавируса, передает RNS. Президент России Владимир Путин направил своему американскому коллеге телеграмму с пожеланием скорейшего выздоровления.

Профессор вирусологии Института имени Гамалеи Анатолий Альштейн заявил, что, если коронавирусная инфекция будет протекать у американского лидера бессимптомно, это не помешает ему управлять страной.

Накануне Университет Джонса Хопкинса сообщил, что число выявленных случаев коронавирусной инфекции в США за сутки возросло на 42 812, достигнув 7 234 257 с начала эпидемии. По данным университета на 2 октября, общее число случаев этой инфекции возросло до 7 277 759.

С начала эпидемии в Соединенных Штатах умерли 207 789 пациентов.

По данным сайта Worldometer на 2 октября, общее число случаев коронавируса в мире достигло 34,4 млн.

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