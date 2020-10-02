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Гинцбург заявил о готовности помочь заболевшему COVID-19 Трампу

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Глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил 2 октября о готовности помочь заболевшему COVID-19 президенту США Дональду Трампу.

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«Я думаю, что если они обратятся официально к российским властям, то мы сможем им помочь», — сказал Гинцбург в разговоре с «РИА Новости».

Ранее в этот же день стало известно, что Трамп и его супруга Меланья заразились коронавирусом.

Лечащий врач президента Шон Конли не сомневается, что Трамп продолжит выполнять свои обязанности во время выздоровления.

Заместитель пресс-секретаря Белого Дома Джадд Дир уже сообщил, что Трамп не станет временно передавать полномочия вице-президенту Майку Пенсу, несмотря на заражение коронавирусом, пишет «Газета.ру».

В то же время нефть, акции и биткоин отреагировали падением на сообщение о том, что Трамп заразился коронавирусной инфекцией.

В Кремле, в свою очередь, пожелали скорейшего выздоровления Трампу и президент России Владимир направил своему американскому коллеге телеграмму, в которой сообщил, что жизненная энергия, бодрость духа и оптимизм главы государства помогут справиться ему с опасным вирусом.

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