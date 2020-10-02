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Голикова назвала условие для избежания введения домашнего режима

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Власти России не намерены вводить домашний режим снова, однако для недопущения ужесточения мер гражданам необходимо соблюдать перчаточно-масочный режим и безопасную дистанцию. Об этом в пятницу, 2 октября, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова.

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«Я бы хотела еще раз, как и в январе и феврале, обратиться к нашим гражданам, [напомнив] о необходимости соблюдать все меры безопасности, социального дистанцирования, ношения масок, перчаток и так далее. <…> У нас с вами по большому счету нет выбора: или мы соблюдаем все те меры безопасности, которые предписаны врачами и тем самым снимаем нагрузку на коечный фонд, или мы идем в самоизоляцию, чего мы допускать не хотим, не будем и не собираемся», — цитирует ее ТАСС.

Голикова указала, что рост заболеваемости, который наблюдается в стране на сегодняшний день, является серьезным.

Ранее в этот же день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что в связи с ростом случаев COVID-19 требуется определенная мобилизациях всех систем как на федеральном, так и на региональном уровне.

Вместе с тем, по его словам, пока речи о новом карантине не ведется, пишет «Газета.ру».

В конце сентября Голикова отмечала, что основными причинами заболеваемости COVID-19 в стране являются участие в массовых мероприятиях и несоблюдение масочного режима.

В то же время заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная не исключила введение новых ограничительных мер, если ситуация с заболеваемостью COVID-19 будет ухудшаться.

Инфографика

По состоянию на 2 октября, в России выявлено 1 194 643 случая заболевания COVID-19. Скончались 21 077 пациентов, а 970 296 — вылечились.

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