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В Роспотребнадзоре не исключили введения новых ограничений из-за COVID-19

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Введение в России новых ограничительных мер возможно, если ситуация с заболеваемостью COVID-19 будет ухудшаться, заявила в среду, 30 сентября, заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

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«Если рост заболеваемости продолжится, возможно, будут введены дополнительные ограничительные меры. Всё зависит от динамики заболеваемости», — приводит ее слова «Интерфакс».

При этом ранее в этот же день глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в шести из восьми федеральных округов не зафиксировано значительных изменений в цифрах по заболеваемости COVID-19.

Накануне президент России Владимир Путин заявил, что понимает усталость граждан от мер защиты от коронавируса, однако он подчеркнул, что COVID-19 — «очень опасный и тихий противник».

С начала пандемии в России выявили 1 176 286 случая COVID-19 в 85 субъектах. 20 722 пациентов скончались, 958 257 вылечились.

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