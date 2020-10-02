В Москве побили суточный рекорд по числу тестов на коронавирус

В Москве за минувшие сутки провели рекордное число тестов на коронавирус — 81 тыс. исследований. Об этом заявила журналистам в пятницу, 2 октября, заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Мы продолжаем увеличивать объемы тестирования на новую коронавирусную инфекцию. За прошедшие сутки столичные лаборатории выполнили рекордное количество тестов. Этот показатель превысил 81 тыс. Это почти на 11% больше, чем днем ранее», — сказала она.

Ракова добавила, что за весь период в Москве выполнено свыше 8,3 млн тестов на COVID-19.

По данным Роспотребнадзора, по всей России за минувшие сутки провели 402 тыс. тестов на коронавирус.

Всего на сегодняшний день выполнено свыше 46,8 млн лабораторных исследований на наличие этой инфекции.



Под медицинским наблюдением в целом по России остаются 222 592 человека.

В российских субъектах сейчас работают 415 обсерваторов на 38 177 мест. Лица с симптомами острых респираторных инфекций, прибывшие из неблагополучных стран по COVID-19, изолированы, госпитализированы и обследованы лабораторно.

Ранее, 30 сентября, глава отделения микробиологии латентных инфекций Института имени Гамалеи Виктор Зуев назвал главной ошибкой заболевших COVID-19 россиян нежелание обращаться за помощью к медикам.

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