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Роспотребнадзор назвал число остающихся под наблюдением из-за COVID-19 граждан

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Более 222,5 тыс. граждан остаются под медицинским наблюдением в России из-за подозрения на коронавирус. Об этом в пятницу, 2 октября, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

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«Организовано медицинское наблюдение за всеми прибывающими, их анкетирование и передача под медицинское наблюдение по месту жительства. Под медицинским наблюдением в целом по России за истекший период 2020 г. находилось 3 076 743 человека, по состоянию на 30.09.2020 под контролем остаются 222 592 человека», — говорится в заявлении на сайте ведомства.

В регионах России на текущий момент работают 415 обсерваторов на 38 177 мест. Все лица с симптомами острых респираторных инфекций прибывшие из неблагополучных стран по COVID-19 изолированы, госпитализированы и обследованы лабораторно.

Кроме того, специалисты провели уже более 46,8 млн тестов на коронавирус. За прошедшие сутки было сделано 402 тыс. исследований.

Глава отделения микробиологии латентных инфекций Института имени Гамалеи Виктор Зуев 30 сентября заявил, что главная ошибка заболевших COVID-19 россиян — это нежелание обращаться за помощью к медикам.

В тот же день заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная отметила, что Россия может выйти на плато по коронавирусу через пару недель, пишет «Газета.ру».

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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