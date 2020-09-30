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Названа главная ошибка заразившихся коронавирусом россиян

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Главной ошибкой заболевших COVID-19 россиян является нежелание обращаться к медикам, заявил глава отделения микробиологии латентных инфекций Института имени Гамалеи Виктор Зуев.

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По словам специалиста, россияне зачастую занимаются самолечением, хотя необходимо вызвать врача на дом.

«Не надо никогда заниматься самодеятельностью. Это самая большая ошибка для болеющего человека», — заявил вирусолог 30 сентября в эфире НСН.

Основным симптомом коронавируса он назвал отсутствие обоняния, но признал, что это может говорить и об ОРВИ, как как и то и другое — пневмотропные вирусы, поражающие дыхательную систему.

В свою очередь, вирусолог Анатолий Альштейн отметил, что в случае легких случаев заражения коронавирусом лучше лечиться дома при наличии лекарств и возможность изолироваться. Но для точного разграничения коронавируса от ОРВИ всегда следует проводить тесты. Для этого можно вызвать врача, который возьмет мазок из носа и глотки.

Во вторник в Роспотребнадзоре рассказали, когда Россия может выйти на плато по коронавирусу. Специалисты отметили возросший уровень заболеваемости и указали, что ситуация с выходом на плато будет зависеть от уровня сознательности граждан, которым необходимо соблюдать меры предосторожности.

коронавирус в России

По данным на 30 сентября, в России выявили 1 176 286 случая COVID-19, скончались более 20,7 тыс. пациентов, свыше 958 тыс. вылечились.

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