Названа главная ошибка заразившихся коронавирусом россиян

Главной ошибкой заболевших COVID-19 россиян является нежелание обращаться к медикам, заявил глава отделения микробиологии латентных инфекций Института имени Гамалеи Виктор Зуев.

По словам специалиста, россияне зачастую занимаются самолечением, хотя необходимо вызвать врача на дом.

«Не надо никогда заниматься самодеятельностью. Это самая большая ошибка для болеющего человека», — заявил вирусолог 30 сентября в эфире НСН.

Основным симптомом коронавируса он назвал отсутствие обоняния, но признал, что это может говорить и об ОРВИ, как как и то и другое — пневмотропные вирусы, поражающие дыхательную систему.

В свою очередь, вирусолог Анатолий Альштейн отметил, что в случае легких случаев заражения коронавирусом лучше лечиться дома при наличии лекарств и возможность изолироваться. Но для точного разграничения коронавируса от ОРВИ всегда следует проводить тесты. Для этого можно вызвать врача, который возьмет мазок из носа и глотки.

Во вторник в Роспотребнадзоре рассказали, когда Россия может выйти на плато по коронавирусу. Специалисты отметили возросший уровень заболеваемости и указали, что ситуация с выходом на плато будет зависеть от уровня сознательности граждан, которым необходимо соблюдать меры предосторожности.

По данным на 30 сентября, в России выявили 1 176 286 случая COVID-19, скончались более 20,7 тыс. пациентов, свыше 958 тыс. вылечились.