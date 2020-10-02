В Азербайджане заявили о попадании журналистов под обстрел

Местные и международные журналисты попали под обстрел военных сил Армении в селе Гапанлы Тертерского района в Азербайджане. Об этом написала на своей странице в Twitter пресс-секретарь азербайджанского МИДа Лейла Абдуллаева в пятницу, 2 октября.

«Местные и международные журналисты попали под обстрел ВС Армении в селе Гапанлы Тертерского района», — отметила Абдуллаева.

Накануне стало известно о попадании группы журналистов под обстрел азербайджанской армии в городе Мартуни в Нагорном Карабахе. Два представителя французской газеты Le Monde и репортер армянского 24news были ранены. Заместитель главного редактора российского телеканала «Дождь» Дмитрий Еловский не пострадал.

Позже стало известно, что корреспондент Le Monde находится в тяжелом состоянии, его оперировали в Степанакерте. 2 октября МИД непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) сообщил, что арцахские врачи спасли жизнь этого журналиста.

Обострение ситуации в Карабахе произошло 27 сентября. Ереван и Баку обвинили друг друга в обстрелах и гибели среди военных и мирного населения.

Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет 29 сентября призвала остановить конфликт в НКР.

1 октября президенты России, США и Франции — Владимир Путин, Дональд Трамп и Эммануэль Макрон выпустили совместное заявление по Карабаху. В нем говорится, что они решительно осуждают эскалацию насилия в регионе, соболезнуют семьям погибших и призывают к немедленному прекращению боевых действий.

Ранее в тот же день в МИД России сообщили о сведениях касательно переброски иностранных наемников в Карабах. Отмечалось, что боевики вооруженных незаконных формирований приезжают в зону конфликта, в частности из Сирии и Ливии, для непосредственного участия в боевых действиях.

Карабах объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР в 1988 году, но Баку считает непризнанную республику своей территорией.