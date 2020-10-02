Пять стран Европы направили в ООН письмо с обращением к РФ из-за Навального

Франция, Эстония, Германия, Бельгия и Великобритания направили письмо в ООН с призывом к России «раскрыть обстоятельства атаки» на оппозиционера Алексея Навального. Об этом 2 октября сообщает «РИА Новости» со ссылкой на текст документа.

Отмечается, что письмо было направлено на имя генсека ООН Антониу Гутерриша и председателя Совбеза Абду Абарри.

Подписавшиеся под документом страны, ссылаясь на заключение немецких специалистов о том, что Навальный якобы был отравлен нервно-паралитическим веществом группы «Новичок», заявили, что инцидент «с применением химического оружия» представляет собой угрозу международному миру и безопасности.

«Мы призываем Российскую Федерацию раскрыть срочно, полностью и транспарентным образом обстоятельства этой атаки и проинформировать в этой связи Совет Безопасности», — говорится в тексте.

Ранее в пятницу лидеры стран – членов ЕС на саммите в Брюсселе осудили «применение химоружия» в ситуации с Алексеем Навальным.

Председатель Европейского совета Шарль Мишель назвал инцидент «попыткой убийства» и отметил, что Евросовет подробно обсудит произошедшее на ближайшем саммите в середине октября.

Навальный почувствовал себя плохо, когда летел из Томска в Москву 20 августа. Самолет экстренно сел в Омске, больного доставили в больницу скорой медицинской помощи №1, а позднее транспортировали в клинику «Шарите» в Берлине.

В Германии сообщили об обнаружении у россиянина признаков интоксикации веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. Омские врачи в ходе обследования больного интоксикации этим веществом не выявили. 23 сентября Навального выписали из стационара.

2 сентября правительство ФРГ заявило, что Навального отравили веществом из группы «Новичок». Доказательств этому предъявлено не было. На официальные запросы российской стороны Берлин не отвечает. В Германии заявили, что передали в ОЗХО результаты анализов российского блогера.

В МИД России неоднократно призывали Германию к сотрудничеству. 9 сентября ведомство выразило послу Германии Гезу Андреасу фон Гайру решительный протест, отметив, что ситуация используется для дискредитации РФ на международной арене.

1 октября постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Германии стоит сотрудничать с Россией для расследования инцидента с блогером, а не обращаться по этому вопросу в Совет Безопасности международной организации.