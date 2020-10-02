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ЕС осудил «применение химоружия» в инциденте с Навальным

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Европейские лидеры на саммите Евросоюза в Брюсселе осудили «применение химоружия» в инциденте с российским блогером Алексеем Навальным после выступления канцлера Германии Ангелы Меркель.

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Об этом в пятницу, 2 октября, сообщил председатель Европейского совета Шарль Мишель на пресс-конференции по итогам первого дня работы саммита.

«Мы осуждаем использование военного химического оружия, которое несовместимо с принципами достоинства и с принципами международного права», — цитирует его «Интерфакс».

Мишель назвал инцидент с Навальным «попыткой убийства» и отметил, что Евросовет подробно обсудит произошедшее на ближайшем саммите в середине октября.

Навальный почувствовал себя плохо, когда летел из Томска в Москву 20 августа. Самолет экстренно сел в Омске, больного доставили в больницу скорой медицинской помощи №1, а позднее транспортировали в клинику «Шарите» в Берлине.

Там у россиянина «обнаружили» признаки интоксикации веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. Однако омские врачи в ходе обследования больного интоксикации этим веществом не выявили. 23 сентября Навального выписали из стационара.

Правительство ФРГ, опираясь на данные специальной лаборатории бундесвера, заявило, что Навального якобы отравили веществом из группы «Новичок». Однако доказательств и фактов к этому заявлению приложено не было. Официальные запросы российской стороны, в том числе Генпрокуратуры и медиков, остались без ответа.

Москва считает подобные заявления Берлина очередной информационной кампанией против России, отмечая, что обвинения не подкреплены фактами.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил 24 сентября, что в ОЗХО, которой, по утверждению Берлина, были переданы результаты анализов блогера, «морочили голову», утверждая, что никаких материалов по этому делу не получали. Позже выяснилось, что представители организации приезжали в клинику «Шарите», где находился блогер, и брали у него пробы.

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