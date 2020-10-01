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Небензя призвал ФРГ сотрудничать с Россией по ситуации с Навальным

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Германии стоит сотрудничать с Россией для расследования инцидента с блогером Алексеем Навальным, а не обращаться по этому вопросу в Совет Безопасности ООН. Об этом 1 октября заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

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«Вместо того чтобы составлять письма в спешке перед тем, как закончится председательство Нигера в СБ, лучше бы они сотрудничали с российскими властями», — отметил он в ходе пресс-конференции по случаю начала председательства России в органе.

Как напомнил дипломат, Москва с самого начала готова к сотрудничеству. Но по закону России, чтобы начать расследование, нужны материалы его обосновывающие, отмечает ТАСС.

Навальный почувствовал себя плохо, когда летел из Томска в Москву 20 августа. Самолет экстренно сел в Омске, больного доставили в больницу скорой медицинской помощи № 1, а позднее транспортировали в клинику «Шарите» в Берлине. Все это время блогер находился в коме.

В ФРГ сообщили об обнаружении у россиянина признаков интоксикации веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. Омские врачи в ходе обследования блогера интоксикации этим веществом не выявили. 23 сентября Навального выписали из стационара.

Позже немецкое правительство заявило, что Навального якобы отравили веществом из группы «Новичок». Однако доказательств и фактов к этому заявлению приложено не было. Официальные запросы российской стороны, в том числе Генпрокуратуры и медиков, остались без ответа.

Москва считает подобные заявления Берлина очередной информационной кампанией против России, отмечая, что обвинения не подкрепили фактами.

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