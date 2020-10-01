В Армении сообщили о гибели мирного жителя из-за обстрела Азербайджана

Вооруженные силы Азербайджана нанесли удар по территории Армении, в результате чего погиб один мирный житель, два человека ранены. Об этом в четверг, 1 октября, сообщила пресс-секретарь армянского министерства обороны Шушан Степанян.

«Противник применил артиллерию в направлении села Шатван у Вардениса, а также выпустил ракету из беспилотника по селу Мец-Масрик. В результате атаки погиб Геворг Варданян. Еще два мирных жителя получили ранения разной степени тяжести», — написала она в Facebook.

Ранее в четверг вице-премьер Армении Тигран Авинян рассказал, что во время боев в Нагорном Карабахе армия Азербайджана потеряла убитыми 1280 и ранеными 2,7 тыс. человек. Кроме того, Авинян сообщил о 90 беспилотниках, 12 вертолетах, 181 танке и БМП, а также трех огневых системах, потерянных Баку.

В этот же день официальный представитель минобороны Армении Арцрун Ованнисян сначала заявил, что подразделения ПВО армии обороны Карабаха сбили три вертолета ВВС Азербайджана. Один из них, по его словам, упал на территории Ирана. Затем он добавил, что было сбито еще два азербайджанских самолета. Он уточнил, что за сегодняшний день было уничтожено три самолета, два вертолета и шесть беспилотников.

В свою очередь, министерство обороны Азербайджана опровергло заявление армянской стороны о сбитом в Нагорном Карабахе и упавшем на территории Ирана вертолете ВВС республики.

Ранее, 30 сентября, президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе посещения раненых в результате боестолкновений в регионе заявил, что если Вооруженные силы Армении выйдут из Нагорного Карабаха, то бои прекратятся.

Также в четверг лидеры России, США и Франции Владимир Путин, Дональд Трамп и Эммануэль Макрон согласовали заявление по ситуации в Нагорном Карабахе. Президенты осудили эскалацию насилия на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и добавили, что скорбят о погибших, и выразили соболезнования семьям убитых и раненым. Три лидера призвали к немедленному прекращению боевых действий между сторонами.

Очередное обострение ситуации в непризнанной республике Нагорный Карабах произошло 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах и гибели военных и мирного населения.