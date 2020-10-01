Власти Карабаха пообещали доставить раненых французских журналистов в Ереван

Власти непризнанной Нагорно-Карабахской Республики позаботятся о доставке получивших ранения при обстреле французских журналистов в Ереван. Об этом сообщили в пресс-службе МИД НКР в четверг, 1 октября.

Дипломаты непризнанной республики находятся на связи с посольством Франции в Армении, передает «РИА Новости».

Один из пострадавших находится в стабильно тяжелом состоянии, второй — в состоянии средней тяжести. Оба прооперированы карабахскими врачами, отметили в ведомстве.

Ранее 1 октября группа журналистов попала под обстрел в городе Мартуани. Два французских журналиста и армянский репортер получили ранения. Находившийся в составе той же группы россиянин не пострадал.

Обострение ситуации в непризнанном Карабахе произошло 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах и гибели военных и мирного населения.

По словам премьер-министра Армении Никола Пашиняна, азербайджанские силы поддерживает армия Турции. Анкара и Баку назвали эту информацию недостоверной.

Карабах объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР в 1988 году, однако Азербайджан считает непризнанную республику своей территорией.