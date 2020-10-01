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Ефремов официально отказался от услуг Пашаева

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Актер Михаил Ефремов, осужденный на 8 лет за смертельное ДТП в Москве, отказался от адвокатских услуг Эльмана Пашаева и Елизаветы Шаргородской. Об этом в четверг, 1 октября, заявили в пресс-службе Пресненского суда.

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«В своем заявлении об отказе от услуг Пашаева и Шаргородской он (Ефремов. ― Ред.) просит снять с рассмотрения жалобы, поданные ими ранее, и рассматривать лишь жалобы его новых адвокатов. Решение о том, снимать ли с рассмотрения жалобы Пашаева и Шаргородской, будет принято позднее», ― рассказали в суде.

Ранее, 28 сентября, Ефремов рассказал о давлении, которое на него оказывал защитник Пашаев. Также виновник ДТП попросил суд разрешить ему участие в рассмотрении апелляционной жалобы, которую подал лично.

Ефремова признали виновным в ДТП и приговорили к 8 годам колонии 8 сентября, он лишен водительских прав на три года. Было решено не лишать его государственных наград.

На следующий день осужденный заявил об отказе от услуг адвоката Эльмана Пашаева. Актер считает, что адвокат его подставил. Сейчас Ефремова защищают Владимир Васильев и Роман Филиппов.

Пашаева лишили 18 сентября адвокатского статуса за нарушения в ходе процесса по делу Ефремова.

ДТП с участием Ефремова произошло 8 июня. Его внедорожник столкнулся с «Ладой» под управлением курьера интернет-магазина Сергея Захарова, мужчина скончался от травм.

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