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Ефремов лично подал жалобу на свой приговор
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Раскаявшейся Ефремов пожаловался суду на давление Пашаева

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Актер театра и кино Михаил Ефремов, приговоренный к восьми годам тюрьмы за смертельное ДТП в центре Москвы, заявил о давлении, которое на него оказывал защитник Эльман Пашаев, сообщает 28 сентября телеканал РЕН ТВ. Об этом говорится в апелляционной жалобе артиста, которую тот лично подал в суд второй инстанции.

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«Моя позиция в суде первой инстанции была связана с давлением моего защитника Эльмана Пашаева», — говорится в жалобе, имеющейся в распоряжении телеканала. По словам Ефремова, он признает свою вину, раскаивается, готов возместить ущерб потерпевшей стороне и просит суд смягчить приговор.

Также виновник ДТП попросил суд разрешить ему участие в рассмотрении апелляционной жалобы, которую подал лично.

Ефремова признали виновным в ДТП и приговорили к восьми годам колонии 8 сентября, он лишен водительских прав на три года. Было решено не лишать его государственных наград.

На следующий день осужденный заявил об отказе от услуг адвоката Эльмана Пашаева. Актер считает, что адвокат его подставил. Сейчас Ефремова защищают Владимир Васильев и Роман Филиппов.

Пашаева лишили 18 сентября адвокатского статуса за нарушения в ходе процесса по делу Ефремова.

ДТП с участием Ефремова произошло 8 июня. Его внедорожник столкнулся с «Ладой» под управлением курьера интернет-магазина Сергея Захарова, мужчина скончался от травм.

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