Ефремов лично подал жалобу на свой приговор

Актер Михаил Ефремов лично подал жалобу на обвинительный приговор по делу о ДТП в центре Москвы, согласно которому он получил наказание в виде восьми лет колонии общего режима. Об этом говорится в апелляционной жалобе, поступившей в адрес Пресненского суда Москвы, которая попала в распоряжение «Известий» в понедельник, 28 сентября.

«Искренне раскаиваюсь в содеянном, приношу семье погибшего Сергея Захарова извинения и прошу суд смягчить приговор Пресненского районного суда города Москвы от 08.09.2020 года», — отмечается в тексте жалобы, которая была написана еще 17 сентября.

Обвиняемый также просит суд удовлетворить ходатайство о его участии в рассмотрении против него уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Актер отмечает, что его позиция в суде первой инстанции была связана с давлением на него защитника Эльмана Пашаева. Юриста лишили 18 сентября адвокатского статуса за нарушения в ходе процесса по делу Ефремова.

Артист заявляет о готовности возместить ущерб пострадавшим по делу.

ТАСС со ссылкой на пресс-службу Пресненского суда сообщает о поступлении расширенной жалобы его защитников — Пашаева Э. М. и Шаргородской Е. Г.

Ефремова признали виновным в ДТП и приговорили к восьми годам колонии 8 сентября. Кроме того, артиста лишили водительских прав на три года. Было решено не лишать его государственных наград.

На следующий день осужденный заявил правозащитникам, которые навестили его в СИЗО, об отказе от услуг адвоката Эльмана Пашаева. Актер считает, что адвокат его подставил. Сейчас Ефремова защищают Владимир Васильев и Роман Филиппов.

После вынесения приговора жалобу на решение судьи подавали Пашаев, просивший отменить вердикт, и Васильев, который ходатайствовал об условном сроке. Васильев рассчитывает на такое решение по результатам рассмотрения апелляции в связи с признанием вины и «другими условиями».

ДТП с участием Ефремова произошло 8 июня. Его автомобиль выехал на встречную полосу в центре Москвы и столкнулся с «Ладой» под управлением курьера интернет-магазина Сергея Захарова. Пострадавший умер в больнице. Потерпевшими по делу проходили вдова, два сына и брат погибшего.