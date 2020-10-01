В Кремле отказались комментировать информацию о помощи Турции Азербайджану

В Кремле не будут комментировать информацию о том, что Турция, возможно, помогает Азербайджану в конфликте в Карабахе. Об этом заявил журналистам 1 октября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы считаем, что любые заявления, скажем так, о возможной военной поддержке одной из сторон носят скорее провоцирующий характер для дальнейшей эскалации напряженности», — сказал Песков.

Он добавил, что в Кремле считают, что подобные заявления «сейчас очень вредны», а любое участие третьих стран может иметь «крайне негативные последствия».

Накануне Песков заявил журналистам, что Турция официально не объявляла о своем участии в конфликте в Нагорном Карабахе, поэтому утверждать о помощи этой страны Азербайджану нельзя.

Ранее в тот же день официальный представитель минобороны Армении Шушан Степанян опубликовала в своем Facebook видео с картой перемещений военной авиации Баку и Анкары в зоне карабахского конфликта.

На видео показано передвижение истребителей F-16 Турции и штурмовиков Су-25 у восточной границы непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР). Отмечается, что турецкий командный пункт E7-T находится недалеко от границ Армении.

За день до этого Степанян сообщила, что турецкий F-16 сбил армянский Су-25 в воздушном пространстве Армении. По ее словам, пилот армянского самолета погиб.

Турция и Азербайджан отвергли обвинения и заявили, что турецкие силы не участвуют в конфликте.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил в тот же день, что «высокопоставленные турецкие военные находятся в Азербайджане» и руководят военными действиями. По его словам, участие турецких самолетов в конфликте в Карабахе — «это состоявшийся факт», а турецкие войска находятся в Азербайджане с августа, «они начали совместные учения».

Эскалация конфликта в Нагорном Карабахе произошла 27 сентября. Армения обвинила Азербайджан в обстрелах и наступлении. Баку обвиняет в обострении ситуации Ереван.

Россия, Евросоюз и ООН призвали стороны к прекращению огня и мирному урегулированию.

Отношения Баку и Еревана остаются напряженными из-за вопроса принадлежности Нагорного Карабаха. Регион объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР в 1988 году, а после военного противостояния Баку утратил над ним контроль. Азербайджан считает эту территорию своей.