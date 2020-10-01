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В Москве за сутки от COVID-19 вылечились еще 1211 пациентов

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Еще 1211 пациентов вылечились от коронавируса в Москве, за весь период эпидемии выздоровели почти 250 тыс. человек. Об этом заявила журналистам заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в четверг, 1 октября.

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«Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 249 861», — сказала Ракова.

По ее словам, количество выздоровевших в городе продолжает увеличиваться.

Накануне в мэрии столицы сообщили, что за сутки от COVID-19 вылечились 1349 пациентов.

С 28 сентября по 28 октября включительно в московском регионе в связи с ростом заболеваемости коронавирусом начали действовать новые меры для пожилых людей и горожан с хроническими заболеваниями. Им рекомендовали оставаться дома.

По словам главы отделения микробиологии латентных инфекций Института имени Гамалеи Виктора Зуева, главной ошибкой заболевших COVID-19 россиян является нежелание обращаться к медикам.

Главным симптомом коронавируса эксперт назвал отсутствие обоняния, но признал, что это может говорить и об ОРВИ, так как и то и другое — это пневмотропные вирусы, которые поражают дыхательную систему.

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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