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Ограничения для пожилых москвичей продлены до 28 октября

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Рекомендации по соблюдению вынужденного домашнего режима гражданами старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями будут действовать до 28 октября, следует из указа мэра Москвы Сергея Собянина.

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Согласно указу, введенная необходимость для граждан в возрасте старше 65 лет, а также граждан, имеющих заболевания, не покидать место проживания (пребывания), в том числе жилые и садовые дома, сохраняется до 28 октября включительно.

Ранее 29 сентября Собянин рассказал об усложнении ситуации с коронавирусом в Москве.

Он напомнил о рекомендации для пожилых граждан старше 65 лет находиться дома и поберечься от контактов. По его словам, среди тех, кто передвигается по городу, пожилых людей достаточно много — около 300 тыс. ежедневно, это большие риски.

За минувшие сутки в Москве COVID-19 диагностировали еще у 2,3 тыс. горожан. В больницы поступило 969 человек, сообщили в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом. Всего за время пандемии зафиксировано 290 293 случаев заболевания, 247 301 выздоровел, 5203 человека умерли.

Инфографика

С 28 сентября в Москве и Московской области в связи с ростом заболеваемости COVID-19 начали действовать новые меры для пожилых людей и горожан с хроническими заболеваниями. Им рекомендовано соблюдение домашнего режима.

В связи с этим в столице возобновляют работу системы социального обслуживания и поддержки граждан, вынужденных оставаться дома.

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