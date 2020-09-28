Москва и Подмосковье ввели новые меры для людей 65+ из-за коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьев, в связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией, сообщили о введении новых мер для пожилых людей, беременных и людей с хроническими заболеваниями, а также о рекомендации работодателям перевести сотрудников на дистанционную работу. Об этом в понедельник, 28 сентября, передает «РИА Новости».

Первый замруководителя пресс-службы мэра столицы Борис Булай отметил, что мэрия также будет переводить максимально возможное количество людей из правительства и подведомственных структур на удаленную работу. Позже источник агентства уточнил, что треть сотрудников московского правительства из тех, кто вернулся в офисы, снова уйдут на «удаленку».

Собянин обратился к москвичам старшего поколения и жителям столицы, страдающим хроническими заболеваниями и беременным с просьбой без особой необходимости не выходить из дома или не покидать загородный садовый участок, чтобы уберечь себя от риска заболеть коронавирусом.

Мэр также призвал временно отказаться от контактов с родственниками и знакомыми, которые проживают отдельно.

Делать покупки и оплачивать счета московские власти рекомендовали поручить более молодым членам семьи, если это невозможно, то ходить в магазины и аптеки нужно как можно реже и обязательно в масках и перчатках, в случае отсутствия которых не пустят в магазин и даже могут оштрафовать. Однако прогулки и занятие спортом на свежем воздухе не ограничиваются.

Блокировать социальные карты не будут.

Работающим москвичам, входящим в группу риска, настоятельно рекомендуется перейти в дистанционный формат или взять отпуск. При необходимости им будут выданы больничные листы. Для их получения гражданам следует обращаться по телефону горячей линии 8-495-870-45-09.

Также власти Москвы просят руководства предприятий и организаций перевести в удаленный режим как можно больше сотрудников, но без ущерба для основных рабочих процессов и интересов потребителей. Для работающих следует обеспечить строгое соблюдение мер санитарно-эпидемиологической безопасности, включая дезинфекцию, использование средств индивидуальной защиты, социальную дистанцию, измерение температуры работников и тестирование на COVID-19.

За минувшие сутки от коронавирусной инфекции в Москве скончались 16 человек. По данным на субботу выявлено 2016 случаев заболевания коронавирусом. Последний раз число новых случаев коронавируса, выявленных в городе за 24 часа, превышало порог в 2 тыс. в начале июня.

Среди новых выявленных случаев 42,9% — это люди в возрасте от 18 до 45 лет, еще 26,6% — в возрасте от 46 до 65 лет и 18,1% — в возрасте старше 66 лет. Доля детей среди новых зарегистрированных случаев COVID-19 составляет 12,4%.

Всего в столице от коронавируса нового типа умерли 5180 человек.

Как 26 сентября рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова, рост заболеваемости COVID-19 связан прежде всего с несоблюдением мер профилактики. 25 сентября в Минздраве заявили, что рост случаев коронавируса в стране прогнозировался, и был сформирован соответствующий мобилизационный резерв в медучреждениях.