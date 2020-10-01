Небензя заявил о планах США и их союзников разместить оружие в космосе

Соединенные Штаты и их союзники могут в ближайшее время попытаться разместить компоненты оружия в космосе, заявил 1 октября постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

Он отметил, что в последнее время ситуация в вопросе соглашения по безопасности в космосе обострилась из-за действий Вашингтона.

«Не исключено, что в ближайшем будущем мы можем стать свидетелями того, как в космосе появятся уже оружейные компоненты американского потенциала и, может быть, других государств — союзников США по НАТО», — рассказал Небензя в интервью ТАСС.

По его словам, Россия будет предпринимать все усилия, чтобы предотвратить этот «очень опасный сценарий».

22 сентября президент РФ Владимир Путин во время выступления на Генеральной Ассамблее ООН призвал все ведущие космические державы запретить размещение вооружений в космосе. Он указал на необходимость выйти на комплексные договоренности в сфере международной безопасности.

Весной Германия отказалась поддержать российскую инициативу по нераспространению оружия в космосе. Ранее США отказались принять инициативу России и приступили к созданию космических войск.