Трамп поделился впечатлениями от дебатов с Байденом

Президент США Дональд Трамп заявил в среду, 30 сентября, что ему понравились первые предвыборные дебаты с кандидатом от демократов Джо Байденом.

«Я действительно получил удовольствие от дебатов с Сонным Джо вчера вечером. <…> Все мы одержали вчера вечером крупную победу. <…> Самые высокие рейтинги в истории кабельного телевидения», — рассказал американский лидер в ходе своего выступления в Миннесоте.

Кроме того, Трамп выразил уверенность, что Байден слишком слаб, чтобы управлять Соединенными Штатами. Он отметил, что на дебатах привлек демократа к ответу за «47 лет лжи, предательства и провалов».

Ранее в этот день Джо Байден заявил, что считает национальным позором поведение действующего лидера Дональда Трампа на дебатах.

Первые очные дебаты Трампа и Байдена прошли 29 сентября в Кливленде и длились чуть больше полутора часов.

Действующий лидер несколько раз мешал своему оппоненту договорить фразы, из-за чего последний попросил его «заткнуться». Также Байден назвал Трампа «худшим президентом в истории» и «щенком Путина», а американский президент выразил сомнения в интеллектуальных способностях соперника по президентской гонке.

Вторые дебаты Трампа и Байдена пройдут 15 октября в Майами (штат Флорида), третьи — 22 октября в Нэшвилле (штат Теннесси). Выборы президента запланированы на 3 ноября.