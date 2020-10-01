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Байден назвал позором выступление Трампа на дебатах

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Кандидат от Демократической партии на президентских выборах США Джо Байден считает позором для страны поведение действующего лидера Дональда Трампа на дебатах. Об этом он заявил 30 сентября в ходе выступления в штате Огайо.

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«То, как вел себя президент США, — это просто национальный позор», — цитирует его ABC News.

При этом Байден выразил надежду, что неопределившиеся избиратели обратили внимание, какие решения существующих в стране проблем им предлагают кандидаты на президентский пост США.

Первые очные дебаты Трампа и Байдена прошли накануне в Кливленде и длились чуть больше полутора часов. Они начались с перепалок, взаимных перебиваний и обвинений. Трамп несколько раз мешал Байдену договорить фразы, из-за чего последний попросил его «заткнуться».

Кроме того, Байден назвал Трампа «худшим президентом в истории» и «щенком Путина», а американский лидер выразил сомнения в интеллектуальных способностях оппонента.

Журналист Владимир Познер заявил, что после просмотра дебатов кандидатов на пост президента США ему стало жаль Америку.

Выборы президента США состоятся 3 ноября. Согласно последним опросам Университета Монмута, за Байдена собираются проголосовать 50% опрошенных американцев, за Трампа — 44%.

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