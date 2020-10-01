Байден назвал позором выступление Трампа на дебатах
Кандидат от Демократической партии на президентских выборах США Джо Байден считает позором для страны поведение действующего лидера Дональда Трампа на дебатах. Об этом он заявил 30 сентября в ходе выступления в штате Огайо.
«То, как вел себя президент США, — это просто национальный позор», — цитирует его ABC News.
При этом Байден выразил надежду, что неопределившиеся избиратели обратили внимание, какие решения существующих в стране проблем им предлагают кандидаты на президентский пост США.
Первые очные дебаты Трампа и Байдена прошли накануне в Кливленде и длились чуть больше полутора часов. Они начались с перепалок, взаимных перебиваний и обвинений. Трамп несколько раз мешал Байдену договорить фразы, из-за чего последний попросил его «заткнуться».
Кроме того, Байден назвал Трампа «худшим президентом в истории» и «щенком Путина», а американский лидер выразил сомнения в интеллектуальных способностях оппонента.
Журналист Владимир Познер заявил, что после просмотра дебатов кандидатов на пост президента США ему стало жаль Америку.
Выборы президента США состоятся 3 ноября. Согласно последним опросам Университета Монмута, за Байдена собираются проголосовать 50% опрошенных американцев, за Трампа — 44%.