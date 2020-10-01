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Названы популярные за рубежом продукты из России

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Российский агропромышленный экспорт в последние годы растет и становится разнообразнее, рассказали эксперты.

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Отмечается, что традиционным спросом пользуются пшеница, мясо, рыба и масло. Однако среди востребованной продукции появились и новые позиции.

«В то же время динамично растет вывоз продукции животноводства и отдельных видов растениеводческой продукции с высокой степенью переработки», — цитирует «РИА Новости» руководителя Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка Андрея Дальнова.

По его словам, речь идет о поставках за рубеж картофельных хлопьев и гранул, используемых при производстве чипсов, супов-пюре. Так, за 2020 год объем отгрузки может составить $7 млн.

Также вырос спрос на экспорт российской пшеничной клейковины, или глютена, который используется в хлебобулочной и пищевой промышленности. За прошедшие пять лет экспорт вырос в 1,5 раза, а по итогам года может превысить $60 млн.

Кроме того, эксперты отмечают увеличение экспорта рыжикового масла. Оно богато полезными веществами и по своему составу схоже с кедровым.

Среди необычной рыбной продукции, которую Россия поставляет за рубеж, эксперты выделили увеличение спроса на черного конгрио, оплодотворенную икру осетровых, сардину иваси.

25 сентября в Россельхозбанке рассказали о перспективах экспорта халяльных продуктов на Ближний Восток. Среди самых популярных были выделены шоколад, мясо птицы и баранина.

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